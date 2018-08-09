Выборы мэра Бишкека. На комиссию по госязыку и правительство подали в суд

Во время сдачи экзамена по государственному языку тогда еще кандидатом в мэры Азизом Суракматовым ТИК нарушил закон. Об этом журналист Канышай Мамыркулова сообщила 24.kg.

Она подала в суд на правительство и комиссию по государственному языку, Кыргызтест и Бишкекскую ТИК в Первомайский районный суд.

«В прошлом году, когда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, вышло постановление о системе определения уровня владения государственным языком «Кыргызтест». Следовательно, кандидат должен был сдавать экзамен при помощи этой системы, а не членам комиссии. Они, несмотря на грубые ошибки, поставили ему удовлетворительную оценку. Здесь идет явное нарушение закона», — сообщила она.

Напомним, депутаты городского кенеша 8 августа на внеочередной XVIII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против — 1.