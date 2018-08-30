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Власть

Ко Дню независимости Кыргызстана вручат госнаграды. Президент подписал указ

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, награды вручены за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости.

Почетные звания получат деятели культуры, учителя, артисты, врачи, юристы, экономисты и работники сельского хозяйства. Также вручат орден «Манас» II и III степеней, медаль «Данк».

Среди награжденных есть и депутаты, чиновники, герои Апрельской народной революции.

Весь список можно скачать по ссылке.
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