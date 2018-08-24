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Власть

Кто станет главой БГК? Одна из фракций выдвинула на пост Кубанычбека Конгантиева

Фракция «Кыргызстан» Бишкекского городского кенеша выдвинула на пост председателя БГК Кубанычбека Конгантиева. Об этом 24.kg сообщил лидер коалиционного большинства Таалайбек Сагынов.

По его словам, члены объединения руководствовались целью выдвинуть человека, который сможет поднять авторитет и работоспособность столичного кенеша.

«Кубанычбек Конгантиев в хорошем смысле амбициозен, грамотен и образован. Главное — у него есть желание работать, и он осознает, что авторитет городскому кенешу нужно возвращать», — отметил Таалайбек Сагынов.

В аппарате БГК отметили, что консультации в других фракциях продолжаются.

Кубанычбеку Конгантиеву 38 лет. Уроженец Каракола. Он сын экс-генерального прокурора КР Камбаралы Конгантиева. В БГК он избирался дважды.

Главу Бишкекского горкенеша Алмаза Кененбаева назначили первым заместителем руководителя аппарата президента. Временно исполняет обязанности спикера его заместитель депутат Эмил Сыдыков.

В состав Бишкекского горкенеша входят 45 депутатов из пяти фракций. Для того чтобы победить на выборах, необходимо набрать не менее 23 голосов депутатов из 45.
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