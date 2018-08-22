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Власть

Сооронбай Жээнбеков отправляется в Туркменистан. Что Кыргызстан ждет от визита

Двадцать третьего августа Сооронбай Жээнбеков посетит с государственным визитом Туркменистан по приглашению Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

Глава государства проведет переговоры в узком и расширенном форматах с президентом Туркменистана.  Они обсудят актуальные вопросы сотрудничества, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям.

«Мы придаем важное значение наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Укрепление и дальнейшее развитие отношений с Туркменистаном являются одними из главных и долговременных внешнеполитических приоритетов», — сказал Данияр Сыдыков.

Главным политическим документом станет Декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Туркменистаном, также планируется подписать солидный пакет межправительственных документов.

Кроме встречи с президентом Туркменистана, Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала в качестве почетного гостя.

«Кыргызстан заморозил свое участие в деятельности фонда. Это связано с необходимостью его глубокого реформирования. В 2009 году главы Центральной Азии приняли решение о совершенствовании структуры и договорно-правовой базы. Но, к сожалению, не наблюдается существенных изменений. Сооронбай Жээнбеков подробно озвучит позицию Кыргызстана относительно фонда и его деятельности. Наша республика выступает за комплексное реформирование, целью которого является обеспечение равного учета интересов и насущных потребностей всех государств Центральной Азии. Фонд должен стать, как изначально создавался, центром по аккумулированию средств и реализации приоритетных проектов в сфере водопользования», — отметил Данияр Сыдыков.
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