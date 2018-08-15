Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях

Фото ИА «24.kg». Мэр Бишкека Азиз Суракматов

Приступивший к обязанностям мэра столицы Кыргызстана Азиз Суракматов рассказал 24.kg, с чего намерен начать и как относится к журналистам и гражданским активистам. О первоочередном

— Один из первых и важных вопросов, который мы решаем, — подготовка к осенне-зимнему периоду.

Второе. Нам нужно приложить усилия, чтобы к началу нового учебного года завершить ремонт и реконструкцию дорог, расположенных в центре Бишкека.

Я должен честно сказать, что с началом учебного процесса в городе будет дорожный коллапс. Потому что большую часть трасс по-прежнему ремонтируют. Азиз Суракматов

Наша задача — минимизировать дорожную чехарду. Но повторюсь, нам ее не избежать. Увы, помимо закрытых участков дорог, ее усиливают не очень культурное поведение автолюбителей и несоблюдение правил дорожного движения.

Третий вопрос, который у меня на контроле, — начало учебного года. Будем проверять школы и детсады. В большинстве из них ремонт завершен.

Глобальная задача — увеличение доходной части столичного бюджета.

Нам нужны деньги, на которые мы можем строить новые объекты необходимой инфраструктуры: те же школы и детские садики, поликлиники, образовательные центры...

Деньги есть, но их надо извлечь. Вот пример приведу. Почти 500 миллионов сомов Бишкеку должны арендаторы земельных участков. Землю столицы используют и не платят. Сразу предупреждаю: мы будем обращаться в суд и добиваться изъятия этих участков у недобросовестных арендаторов. О самом больном

Я разделяю тревоги большинства бишкекчан по поводу массовой вырубки зеленых насаждений. Но мы должны понимать: город растет, растет и автотрафик. Городу нужны дороги, удобные и широкие.

Подчеркиваю, к вырубке деревьев для расширения трасс мы подойдем взвешенно, сохраним максимально то, что можно сохранить.

Я уже сказал руководителям соответствующих городских служб, что одна из наших задач — вернуть Бишкеку славу самого зеленого города.

Уже в сентябре-октябре начнем высаживать новые деревья и кустарники. Не для пиара. А для того, чтобы начать восстанавливать «легкие» столицы.

Думаю, все понимают, что это не решение одного дня или месяца. Но мы начнем эту работу.

Я максимально сохраню зеленый фонд Бишкека. Азиз Суракматов

О смене кадров

При СССР на одного жителя столицы Кыргызстана приходилось около 22 квадратов зелени. Сейчас 11. Хочу довести эту цифру минимум до 20.

Все уже знают, что в мэрии назначены новые вице-мэры. Это профессионалы, люди, которым я доверяю, в чьем профессионализме не сомневаюсь. Да, это кредит доверия. Верю, что они его оправдают.

Хочу сразу успокоить служащих городских служб и самого муниципалитета — работайте. Мне нужно время, чтобы понять, кто как работает. Не намерен всех увольнять для освобождения мест так называемым своим. Я готов работать с теми, кто на местах. Главное, чтобы была команда единомышленников. Ну и, конечно, профессиональные качества и желание восстановить особенность и красоту Бишкека.

Да, разумеется, если моим требованиям пахать кто-то не соответствует, а это станет видно, буду менять.

Должна быть сформирована команда, которая разделяет мои взгляды на развитие города.

О критике, прессе и гражданских активистах

Я сегодня собрал руководителей служб и вице-мэров. Сразу сказал, что со СМИ, активными бишкекчанами, НПО надо сотрудничать. Да, чаще всего они критикуют. Но не голословно же — почти каждое сообщение сопровождается фото- или видеофактами. Мы спасибо должны говорить за эти сигналы.

Я буду встречаться с гражданскими активистами. Хочу, чтобы они нам помогали. У многих из них есть рациональные предложения.

Они тоже болеют за родной Бишкек. Так почему я должен видеть в них оппонентов? Это сторонники. И вместе мы сможем ускорить решение проблемных вопросов.