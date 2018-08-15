Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях

Приступивший к обязанностям мэра столицы Кыргызстана Азиз Суракматов рассказал 24.kg, с чего намерен начать и как относится к журналистам и гражданским активистам.
О первоочередном
— Один из первых и важных вопросов, который мы решаем, — подготовка к осенне-зимнему периоду.
Второе. Нам нужно приложить усилия, чтобы к началу нового учебного года завершить ремонт и реконструкцию дорог, расположенных в центре Бишкека.
Наша задача — минимизировать дорожную чехарду. Но повторюсь, нам ее не избежать. Увы, помимо закрытых участков дорог, ее усиливают не очень культурное поведение автолюбителей и несоблюдение правил дорожного движения.
Я должен честно сказать, что с началом учебного процесса в городе будет дорожный коллапс. Потому что большую часть трасс по-прежнему ремонтируют.Азиз Суракматов
Третий вопрос, который у меня на контроле, — начало учебного года. Будем проверять школы и детсады. В большинстве из них ремонт завершен.
Глобальная задача — увеличение доходной части столичного бюджета.
Деньги есть, но их надо извлечь. Вот пример приведу. Почти 500 миллионов сомов Бишкеку должны арендаторы земельных участков. Землю столицы используют и не платят. Сразу предупреждаю: мы будем обращаться в суд и добиваться изъятия этих участков у недобросовестных арендаторов.
О самом больном
Я разделяю тревоги большинства бишкекчан по поводу массовой вырубки зеленых насаждений. Но мы должны понимать: город растет, растет и автотрафик. Городу нужны дороги, удобные и широкие.
Подчеркиваю, к вырубке деревьев для расширения трасс мы подойдем взвешенно, сохраним максимально то, что можно сохранить.
Я уже сказал руководителям соответствующих городских служб, что одна из наших задач — вернуть Бишкеку славу самого зеленого города.
Уже в сентябре-октябре начнем высаживать новые деревья и кустарники. Не для пиара. А для того, чтобы начать восстанавливать «легкие» столицы.
Думаю, все понимают, что это не решение одного дня или месяца. Но мы начнем эту работу.
При СССР на одного жителя столицы Кыргызстана приходилось около 22 квадратов зелени. Сейчас 11. Хочу довести эту цифру минимум до 20.
Я максимально сохраню зеленый фонд Бишкека.Азиз Суракматов
О смене кадров
Все уже знают, что в мэрии назначены новые вице-мэры. Это профессионалы, люди, которым я доверяю, в чьем профессионализме не сомневаюсь. Да, это кредит доверия. Верю, что они его оправдают.
Хочу сразу успокоить служащих городских служб и самого муниципалитета — работайте. Мне нужно время, чтобы понять, кто как работает. Не намерен всех увольнять для освобождения мест так называемым своим. Я готов работать с теми, кто на местах. Главное, чтобы была команда единомышленников. Ну и, конечно, профессиональные качества и желание восстановить особенность и красоту Бишкека.
Да, разумеется, если моим требованиям пахать кто-то не соответствует, а это станет видно, буду менять.
Должна быть сформирована команда, которая разделяет мои взгляды на развитие города.
О критике, прессе и гражданских активистах
Я сегодня собрал руководителей служб и вице-мэров. Сразу сказал, что со СМИ, активными бишкекчанами, НПО надо сотрудничать. Да, чаще всего они критикуют. Но не голословно же — почти каждое сообщение сопровождается фото- или видеофактами. Мы спасибо должны говорить за эти сигналы.
Я буду встречаться с гражданскими активистами. Хочу, чтобы они нам помогали. У многих из них есть рациональные предложения.