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Власть

Дай свое поручение Азизу Суракматову. Что должен сделать мэр в первую очередь

Фото из Интернета. Претендент на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов

Восьмого августа депутаты Бишкекского городского кенеша должны избрать нового мэра столицы. Азиз Суракматов — безальтернативный кандидат.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев не воспользовался правом выдвинуть претендента. Проигнорировали эту возможность и депутаты коалиции меньшинства БГК.

Очевидно, что выборы градоначальника будут формальными и кандидат от фракции СДПК горкенеша, которого также поддержала коалиция большинства, станет новым хозяином Бишкека.

Азиз Суракматов накануне озвучил основные тезисы своей программы развития столицы. Он пообещал продолжить реализуемые проекты и всерьез заняться увеличением доходов городской казны.

24.kg предлагает читателям поставить перед мэром первоочередные задачи. Как вы считаете, что он должен сделать незамедлительно? Что для него должно стать приоритетом? Что требует его внимания на первом этапе работы?

Предложения присылайте на почту info@24.kg, WhatsApp или Viber по номерам 0555312024 и 0555938263. Ответы можно оставлять и на наших страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.
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