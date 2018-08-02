Азиз Суракматов пообещал продолжить реконструкцию дорог

Кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов намерен в случае своего избрания продолжить ремонт и реабилитацию городских дорог, а также улучшить работу городского транспорта. Об этом он сообщил на встрече с депутатами оппозиционной фракции «Республика — Ата-Журт» Бишкекского городского кенеша.



Он представил краткую версию своей программы развития столицы. В частности, Азиз Суракматов отметил, что необходимо уделить много внимания экологии и высадке зеленых насаждений. По его словам, вырублено много деревьев, и сейчас планируется высадить 45-50 тысяч деревьев и кустарников.

По мнению претендента на пост мэра, необходимо заняться благоустройством и освещением отдаленных районов и кварталов.

Вопросы медицины и образования также не остались без внимания. Азиз Суракматов намерен бороться с поборами в школах, преступностью, а также решить вопрос с обеспеченностью учебниками.

Поликлиники необходимо оснащать современным оборудованием, это, по его мнению, эффективнее строительства новых медицинских учреждений. «Надо поднимать качество медицинских услуг, чтобы люди не ездили лечиться за границу», — отметил он.

Есть планы у претендента по увеличению бюджета и поиску дополнительных источников его пополнения. По его мнению, таковыми могут стать стоянки и парковки, а также внедрение пластиковых карт на парковках и в общественном транспорте. Кроме того, Азиз Суракматов считает, что можно провести оптимизацию городских структур и сократить дублирующие.

Напомним, выборы мэра Бишкека состоятся 8 августа. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицией большинства БГК.