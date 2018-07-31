Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов успешно сдал экзамен на знание госязыка

Сегодня кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов сдал экзамен на знание кыргызского языка.

Кандидат коротко написал свою программу на кыргызском языке, а после рассказал основные положения. Все члены комисии единогласно считают, что Азиз Суракматов знает кыргызский язык.

На втором этапе ему предложили отрывок из художественного произведения. Для успешной сдачи экзамена достаточно было понятно и выразительно прочитать его.

Напомним, коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.