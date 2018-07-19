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Власть

Президенту Кыргызстана рассказали о коррупционных схемах в детских интернатах

На встрече с президентом Кыргызстана глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова рассказала о коррупционных схемах в детских интернатах.

По ее словам, количество несовершеннолетних в детских домах и интернатах в республике увеличилось по сравнению с 2015 годом на 30 процентов.

«Если в 2015-м в детдомах воспитывалось 8,8 тысячи детей, то в 2018-м – уже более 13 тысяч. При этом  государство выделяет по 14 тысяч сомов в месяц на содержание каждого ребенка. Большая часть денег идет на зарплату сотрудников и содержание зданий. Налицо неэффективное использование государственных средств для решения проблем детей в трудной жизненной ситуации», — сказала Назгуль Турдубекова.

При этом всего 4 процента детей – сироты. У остальных 96 процентов есть один или оба родителя.

«У родительского сообщества уже стали вырабатываться интернатозависимость и беспомощность в вопросах содержания и воспитания детей. Они перекладывают свою ответственность на государство. Почему так происходит? Одна из причин — коррумпированность чиновников. Сформировалась целая коррупционная схема, когда выгодно детей содержать в детских домах и интернатах. Дети, воспитанные вне семьи, не смогут получить гармоничное развитие», — опасается глава лиги.

«Во многих странах (Грузия, Молдова, Украина) реформы в системе защиты детей в свое время возглавили первые лица, главы государств. Мы попросили президента оказать содействие в реформе детских учреждений интернатного типа. Президент обещал поддержать нас. В целом сегодня, на удивление, прошла очень конструктивная, открытая, доброжелательная встреча», — отметила Назгуль Турдубекова.
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