Сооронбай Жээнбеков отметил улучшение отношения к армии Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Процесс становления Вооруженных сил был непростым. Мы должны помнить всех, кто в трудное для страны время стоял на защите Родины, достойно продолжая славные традиции отцов, обеспечивая связь поколений защитников Отечества и преемственность боевых традиций», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что за последние годы отношение к армии улучшилось. Это связано с достижениями Вооруженных сил. Улучшаются социально-бытовые условия военнослужащих. «Государство и впредь будет активно работать в данном направлении», — отметил он.

Мы должны быть готовыми защитить территориальную целостность и отстоять национальные интересы Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков

«Уверен, что современная армия Кыргызстана с честью выполнит все поставленные перед ней задачи», — говорится в поздравлении.