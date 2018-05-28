Есть вопросы поважнее. Отчет мэра Бишкека на повестке сессии горкенеша не стоит

В проекте повестки дня очередной сессии Бишкекского городского кенеша отчет мэра не стоит. Президиум БГК утвердил девять вопросов, которые предстоит рассмотреть столичным депутатам, сообщили в пресс-службе БГК.

На сессии намерены заслушать отчеты о деятельности ряда муниципальных служб, таких как Бишкекгорлифт, Управление капитального строительства. Свой отчет представит вице-мэр города, курирующий вопросы здравоохранения, образования и социально-культурного блока. На сессии также будет представлен отчет об исполнении бюджета столицы за 2017 год.

В проект повестки дня включены вопросы о жилищном фонде и порядке его предоставления. Депутаты также планируют рассмотреть реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшения системы управления ТБО в Бишкеке» и «О даче согласия на создание структурного подразделения мэрии города Бишкека» в части сбора тарифа на вывоз ТБО и его расщеплению между МП «Бишкекский санитарный полигон» и МП «Тазалык» и другие.

Вопрос об отчете мэра на президиуме пыталась внести в повестку дня фракция «Республика — Ата Журт». Но он не прошел. Возможно, депутаты поднимут его на сессии. В этом случае все будет зависеть от итогов голосования.

Сессия городского кенеша состоится завтра, 29 мая.