12:05
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Власть

Есть вопросы поважнее. Отчет мэра Бишкека на повестке сессии горкенеша не стоит

В проекте повестки дня очередной сессии Бишкекского городского кенеша отчет мэра не стоит. Президиум БГК утвердил девять вопросов, которые предстоит рассмотреть столичным депутатам, сообщили в пресс-службе БГК.

На сессии намерены заслушать отчеты о деятельности ряда муниципальных служб, таких как Бишкекгорлифт, Управление капитального строительства. Свой отчет представит вице-мэр города, курирующий вопросы здравоохранения, образования и социально-культурного блока. На сессии также будет представлен отчет об исполнении бюджета столицы за 2017 год.

В проект повестки дня включены вопросы о жилищном фонде и порядке его предоставления. Депутаты также планируют рассмотреть реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшения системы управления ТБО в Бишкеке» и «О даче согласия на создание структурного подразделения мэрии города Бишкека» в части сбора тарифа на вывоз ТБО и его расщеплению между МП «Бишкекский санитарный полигон» и МП «Тазалык» и другие.

Вопрос об отчете мэра на президиуме пыталась внести в повестку дня фракция «Республика — Ата Журт». Но он не прошел. Возможно, депутаты поднимут его на сессии. В этом случае все будет зависеть от итогов голосования.

Сессия городского кенеша состоится завтра, 29 мая.
Ссылка:
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Мы задыхаемся. Мэра и вице-мэров Бишкека приглашают послушать, что думают люди
В Джалал-Абад приехали организаторы курултая оппозиции. А их не ждали
Депутат фракции «Кыргызстан» претендует на пост мэра Токмака
За год петицию против вырубки деревьев в Бишкеке подписали лишь 4 тысячи человек
Освобожден от занимаемой должности мэр города Токмака
Жыргалбек Шамыралиев освобожден от занимаемой должности мэра города Токмака
Зеленый Бишкек уничтожают, превращая город в парковку
2018-жылы Бишкекте 2,5 миң дарак кыйылат
Мэр Бишкека рассказал, готов ли уйти в отставку
Популярные новости
Кубанычбек Кулматов о&nbsp;том, как Алмазбек Атамбаев сдирал семь шкур с&nbsp;команды Кубанычбек Кулматов о том, как Алмазбек Атамбаев сдирал семь шкур с команды
Родственные узы кыргызской политики. О&nbsp;братьях, сватах и&nbsp;окул бала Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала
Как вы&nbsp;оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос Как вы оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос
Неприкосновенность экс-президента. Лишится&nbsp;ли ее&nbsp;Алмазбек Атамбаев Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 200 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 200 новых базовых станций
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок