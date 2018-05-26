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Власть

Глава Минсоцразвития ответила на претензии депутатов парламента

«С 1 июля 2018 года никто не обещал выплачивать деньги родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», — заявила ИА «24.kg» министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

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Она прокомментировала претензии депутатов парламента об отсутствии решений правительства по данному вопросу. «Все документы есть, финансовые расчеты тоже, юридическое решение вопроса нашли. Минэкономики, Минздрав и другие госорганы поддерживают, все согласовали», — рассказала министр.

Таалайкуль Исакунова отметила, что возможность ввести оплату за уход за детьми с ОВЗ искали многие годы до нее, в том числе и через изменения в Трудовой кодекс.

«Это сложно сделать. Я нашла другой способ — развитие новых видов услуг. Это рациональное решение. Есть несколько видов деятельности, которые подлежат добровольному патентированию. Оплачивать будут труд не только мамы или папы ребенка, но и третьего лица, индивидуального ассистента. Мы же не можем просто человеку платить за то, что он ухаживает за своим ребенком. Это должна быть профессиональная качественная услуга», — пояснила министр.

Но с 1 июля 2018 года никто не обещал выплачивать такую зарплату. Вопрос только в деньгах. В бюджете на 2018-й их не закладывали. Это фактически невозможно.

Таалайкул Исакунова
На вопрос, согласна ли она с мнением депутатов об увольнении, Таалайкуль Исакунова ответила: «Я выполняю обязанности министра и даже более того. Но каждый имеет свое мнение, и тем более парламентарии».
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