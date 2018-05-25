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Власть

Реконструкция Исторического музея. За 14 тысяч евро купили не лошадь, а осла

Сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Мекен» выяснилось, что за 14 тысяч евро для главного музея страны купили не деревянную лошадь, а осла.

В смете расходов на реконструкцию Исторического музея указан пункт о закупке двух деревянных абстракционных лошадей за 28 тысяч 44 евро. Еще 2 тысячи 435 евро потратят на цоколь для лошадиной оснастки.

«Это экспонат из Германии. Это не лошадь, а осел», — заявил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, надо проверить, почему Кыргызстан отказался от гранта Турции и решил на свои средства ремонтировать музей внутри.

«Турция предложила бесплатно отремонтировать весь музей. Но после реконструкции наружной части здания наши почему-то отказались и решили за счет бюджета завершить работу», — сообщил нардеп.

Депутаты предложили Генеральной прокуратуре, АКС ГКНБ и ГСБЭП провести проверку реконструкционных работ в Национальном историческом музее.
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