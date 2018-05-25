Очередной распил? Деревянных лошадей в Исторический музей купят за 14 тысяч евро

В Национальный исторический музей планируют закупить деревянных лошадей за 14 тысяч евро каждая. Об этом сообщили пользователи сети Facebook.

В смете расходов на реконструкцию Исторического музея указан пункт о закупке двух деревянных абстракционных лошадей за 28 тысяч 44 евро. Еще 2 тысячи 435 евро потратят на цоколь для лошадиной оснастки.

Еще одна крупная трата, предусмотренная в рамках реконструкции, — фотопанорама с задней подсветкой. Таких панорам планируется установить 12 штук, и обойдется это в 240,8 тысячи евро.

плюс $15 миллионов гранта от Турции.

Напомним, на реконструкцию Исторического музея из бюджета выделено около 1,5 миллиарда сомов

Исторический музей закрыт для посетителей в связи с реконструкцией с 25 марта 2016 года. Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн. Музей планировали открыть в ноябре 2017-го, потом в марте 2018 года. Однако реставрационные работы не завершены до сих пор.