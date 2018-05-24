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Власть

Зачем нам такой нужен? Депутат предлагает упразднить Национальный энергохолдинг

Депутат Гульшат Асылбаева предложила упразднить ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, Энергохолдинг создан постановлением правительства от 6 января 2016 года. Затем был разработан законопроект для узаконения компании, но он так и не был принят. При этом депутат уверена, что за время существования холдинг как курирующий орган показал неспособность к управлению энергосектором.

«Именно бесконтрольность и халатность его руководства привели к ситуации, которая происходит с модернизацией ТЭЦ Бишкека и другими вопросами энергоотрасли. Холдинг не занимается экономической деятельностью с целью извлечения прибыли, а содержится за счет отчислений дочерних компаний. Все дочерние энергокомпании сейчас убыточны. И дополнительная нагрузка на них в виде отчислений в Нацэнергохолдинг только увеличивает их расходы», — возмутилась Гульшат Асылбаева.

Депутат предложила внести на рассмотрение Жогорку Кенеша вопрос об отмене постановления правительства о создании Нацэнергохолдинга.
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