Госкомсвязи 20 процентов кредита от Всемирного банка потратит на консультантов

20 процентов от кредита Всемирного банка в рамках проекта Digital CASA направят на консультации. Об этом сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шаршембиев.

По его данным, Всемирный банк выделяет $50 миллионов. Половину суммы Кыргызстан получит в виде гранта, остальное — кредит на 30 лет.

«Деньги выделят выбранным частным компаниям, которые займутся реализацией проекта. Он состоит из нескольких этапов и направлен на улучшение региональной связи», — рассказал Бакыт Шаршембиев.

К 2019 году каждое село Кыргызстана планируют подключить к Интернету.

Депутат Алмазбек Эргешбаев отметил, что по соглашению 20 процентов суммы уйдет на оплату услуг консультантов проекта. «Это $11 миллионов. Слишком крупная сумма», — возмутился нардеп и призвал коллег не ратифицировать соглашение.