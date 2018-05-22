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Власть

Госкомсвязи 20 процентов кредита от Всемирного банка потратит на консультантов

20 процентов от кредита Всемирного банка в рамках проекта Digital CASA направят на консультации. Об этом сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шаршембиев.

По его данным, Всемирный банк выделяет $50 миллионов. Половину суммы Кыргызстан получит в виде гранта, остальное — кредит на 30 лет.

«Деньги выделят выбранным частным компаниям, которые займутся реализацией проекта. Он состоит из нескольких этапов и направлен на улучшение региональной связи», — рассказал Бакыт Шаршембиев.

К 2019 году каждое село Кыргызстана планируют подключить к Интернету.

Депутат Алмазбек Эргешбаев отметил, что по соглашению 20 процентов суммы уйдет на оплату услуг консультантов проекта. «Это $11 миллионов. Слишком крупная сумма», — возмутился нардеп и призвал коллег не ратифицировать соглашение.
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