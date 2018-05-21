Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания

В Управлении делами президента подтвердили, что кабинет № 306 в здании Дома правительства занимал член временного правительства Алмазбек Атамбаев, а не Омурбек Текебаев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко.

По ее словам, показания основного свидетеля обвинения по делу Текебаева Леонида Маевского вызывают большие вопросы. Он сам был осужден в России.

«Вокруг дела было много обсуждений. Обвинение связано с датой 13 мая 2010 года, когда Маевский приехал в Кыргызстан. Он якобы встретился с Текебаевым в кабинете № 306 Дома правительства. Есть неопровержимые доказательства, что все эти люди не могли быть в этом месте в указанный час», — отметила Наталья Никитенко.

В Управлении делами президента дали размытый ответ, что в мае 2010 года Омурбек Текебаев занимал кабинет № 306. Указали лишь, что кабинет отремонтировали.

«Он не принадлежал ему. Алексей Модин указал на кабинет, который занимал Алмазбек Атамбаев. А теперь, 10 мая 2018 года, пришел ответ от Управделами, что кабинет № 306 занимал Атамбаев. Текебаев сидел в 307-м», — рассказала Наталья Никитенко.