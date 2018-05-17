Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом на заседании парламента заявил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, в настоящий момент дела находятся на стадии расследования в Госкомитете национальной безопасности.

«В СУ ГКНБ работает специальная группа. Дела расследуются в рамках уголовно-процессуального законодательства с соблюдением принципов объективности, всесторонности и справедливости. Решение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ также будет приобщено к материалам дела», — сказал Нурлан Дюшембиев.