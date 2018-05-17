13:37
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Дело энергетиков (92)

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по ситуации на ТЭЦ Бишкека

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по ситуации на ТЭЦ Бишкека. Об этом на заседании парламента заявил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, в настоящий момент дела находятся на стадии расследования в Госкомитете национальной безопасности.

«В СУ ГКНБ работает специальная группа. Дела расследуются в рамках уголовно-процессуального законодательства с соблюдением принципов объективности, всесторонности и справедливости. Решение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ также будет приобщено к материалам дела», — сказал Нурлан Дюшембиев.
Ссылка:
просмотров: 1144
Версия для печати
Материалы по теме
Что нашла депутатская комиссия, расследовавшая аварию на ТЭЦ Бишкека. Отчет
Депутат требует пригласить на заседание бывших четырех премьер-министров
Жогорку Кенеш рассмотрит заключение комиссии о модернизации ТЭЦ Бишкека
В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Авария на ТЭЦ Бишкека. Мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова оставили под стражей
Депутаты составили список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ
Экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Авария на ТЭЦ Бишкека. ГКНБ задержал мэра Джалал-Абада
Жанторо Сатыбалдиев: Авария на ТЭЦ — результат непрофессионализма руководства
Модернизация ТЭЦ. Депутаты вернулись из Китая с планшетами?
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра