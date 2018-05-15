Депутат после опыта с ТВЕА призывает тщательно изучать международные соглашения

Депутат парламента Рыскелди Момбеков призвал при ратификации тщательно изучать международные соглашения, дабы не повторить опыт с ТВЕА. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Нардеп отметил, что проект об одобрении соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития поступил без ТЭО и справки обоснования.

«Если мы сейчас примем этот законопроект, то потом будем в числе ответственных лиц. Сейчас по делу ТЭЦ требуют рассмотреть ответственность и председателя комитета парламента. Поэтому давайте будем требовательны. В этом проекте не написано, на что конкретно потратит деньги госкомитет по связи», — сказал Рыскелди Момбеков.

«Мы после случая с модерназицией ТЭЦ должны к каждому соглашению относиться осторожно», — поддержала коллегу Махабат Мавлянова.

По словам председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, Всемирный банк выделяет $50 миллионов в в рамках проекта Digital CASA. Кыргызстан половину суммы выделит в виде гранта, половину — в виде кредита сроком на 30 лет.

Государственный комитет информационных технологий и связи намерен потратить деньги на улучшение цифровой связи в регионах.

Депутаты отправили законопроект на доработку.