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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Депутаты Жогорку Кенеша признали, что модернизация ТЭЦ была необходима

Депутаты признали, что модернизация ТЭЦ Бишкека была необходима, так как собственных средств у республики не было. Об этом сказано в заключении депутатской комиссии по расследованию причин аварии на столичной теплоцентрали.

По мнению нардепов, при заключении соглашения правительство руководствовалось исключительно нотами канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в КР, рекомендующей компанию ТВЕА.

Кроме того, нардепы отметили, что кредитное соглашение о предоставлении $386 миллионов составили на английском языке, под ним стоит подпись экс-министра финансов Ольги Лавровой, хотя правительство одобрило проект договора на русском.

В заключении указали, что государственную приемку модернизированной ТЭЦ произвели поспешно, не закончив строительство некоторых систем.

Нардепы призвали Генпрокуратуру и ГКНБ проверить целевое использование кредита в $386 миллионов и аффилированность субподрядчиков ТВЕА с чиновниками.

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.
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