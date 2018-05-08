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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова

Члены депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека 26 января включили в список чиновников, ответственных за провальную модернизацию и заключение контракта с китайской компанией ТВЕА, бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом ИА «24.kg» сообщила социал-демократ Аида Касымалиева, входящая в комиссию.

По ее словам, в то время Сапар Исаков возглавлял отдел внешней политики аппарата президента и есть письмо, где он рекомендует заключить контракт с ТВЕА.

В список вошел и бывший глава правительства Джоомарт Оторбаев. Она добавила, что в него включили и нардепов, которые ездили в Китай и лоббировали потом это соглашение.

«Там же есть и аудиторский отчет Счетной палаты, но в заключении мы указываем на то, что представители СП КР его не передали для дальнейшей проверки в правоохранительные органы. Кстати, Темир Сариев, возглавлявший во времена премьерства Жанторо Сатыбалдиева и Джоомарта Оторбаева Министерство экономики, тоже выступил с критикой этого контракта», — рассказала Аида Касымалиева.

Отмечаем и то, что глава МИД Эрлан Абдылдаев подписал соглашение, но есть замечание его заместителя Аскара Бешимова, где он против заключения договора и говорит о потери суверенитета.

Аида Касымалиева

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ начал расследование уголовного дела о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили официальные обвинения в коррупции.
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