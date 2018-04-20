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Подписаны указы о назначении членов правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 апреля, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Согласно Указам Главы государства:

Мукамбетов Мурат Картайбекович назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Абдылдаев Эрлан Бекешович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Джунушалиев Кашкар Астаканович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики;

Абдылдаева Айнур Нуралиевна назначена министром юстиции Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Касымалиев Адылбек Алешович назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Панкратов Олег Михайлович назначен министром экономики Кыргызской Республики;

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Калилов Жамшитбек Калилович назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Кудайбердиева Гульмира Каримовна назначена министром образования и науки Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Чолпонбаев Космосбек Сариевич назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики;

Жумагулов Султан назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исакунова Таалайкул Базаркуловна назначена министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Кадыркулов Идрис Анарбаевич назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Тердикбаев Эрлис Жекшенович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики;

Рыскулов Уланбек Дуулатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Шаршембиев Бакыт Нурджанович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
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