Подписаны указы о назначении членов правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 апреля, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.
Согласно Указам Главы государства:
Мукамбетов Мурат Картайбекович назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Абдылдаев Эрлан Бекешович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Джунушалиев Кашкар Астаканович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики;
Абдылдаева Айнур Нуралиевна назначена министром юстиции Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Касымалиев Адылбек Алешович назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Панкратов Олег Михайлович назначен министром экономики Кыргызской Республики;
Мурашев Нурбек Мурпазылжанович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Калилов Жамшитбек Калилович назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
Кудайбердиева Гульмира Каримовна назначена министром образования и науки Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Чолпонбаев Космосбек Сариевич назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики;
Жумагулов Султан назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Исакунова Таалайкул Базаркуловна назначена министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Кадыркулов Идрис Анарбаевич назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Тердикбаев Эрлис Жекшенович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики;
Рыскулов Уланбек Дуулатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
Шаршембиев Бакыт Нурджанович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.