В проекте по модернизации ТЭЦ рассказали, почему куплена дорогая видеотехника

Из-за загрязненности воздуха в Бишкеке на столичной ТЭЦ пришлось установить дорогие видеокамеры. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита сообщил исполнительный директор проекта по модернизации теплоцентрали Темирлан Бримкулов.

Читайте по теме Золотое видеонаблюдение. Во сколько оно обошлось для нового блока ТЭЦ Бишкека

Депутаты парламента возмутились тем, что на ТЭЦ Бишкека установили камеры в несколько раз дороже рыночной стоимости.

По словам Темирлана Бримкулова, проект видеонаблюдения прошел экспертизу.

«Из-за загрязненности установлены высокоскоростные камеры. На котлах установлены камеры, которые показывают процесс горения, жаропрочностью до 1000 градусов. Все оборудование соответствует мировым стандартам», — пояснил он.

Ранее в ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» пояснили, что затраты на видеонаблюдение составили $1 миллион 738 тысяч 503. Материалов и оборудования, согласно инвойсам, поступило на $1 миллион 94 тысячи 951.

В представленном ценовом перечне компании ТВЕА от 12 декабря 2017 года стоимость 128 видеокамер составила $38,4 тысячи. Фактическая их стоимость — $300.