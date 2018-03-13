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Власть

В проекте по модернизации ТЭЦ рассказали, почему куплена дорогая видеотехника

Из-за загрязненности воздуха в Бишкеке на столичной ТЭЦ пришлось установить дорогие видеокамеры. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита сообщил исполнительный директор проекта по модернизации теплоцентрали Темирлан Бримкулов.

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Депутаты парламента возмутились тем, что на ТЭЦ Бишкека установили камеры в несколько раз дороже рыночной стоимости.

По словам Темирлана Бримкулова, проект видеонаблюдения прошел экспертизу.

«Из-за загрязненности установлены высокоскоростные камеры. На котлах установлены камеры, которые показывают процесс горения, жаропрочностью до 1000 градусов. Все оборудование соответствует мировым стандартам», — пояснил он.

Ранее в ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» пояснили, что затраты на видеонаблюдение составили $1 миллион 738 тысяч 503. Материалов и оборудования, согласно инвойсам, поступило на $1 миллион 94 тысячи 951.

В представленном ценовом перечне компании ТВЕА от 12 декабря 2017 года стоимость 128 видеокамер составила $38,4 тысячи. Фактическая их стоимость — $300.
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