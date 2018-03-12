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Власть

О чем будет говорить Алмазбек Атамбаев? В СДПК определились с датой съезда

Стала известна дата съезда социал-демократов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в политсовете партии.

По словам депутата парламента Марата Аманкулова, съезд СДПК, по предварительным данным, назначен на 31 марта.

«На этой неделе должен собраться политсовет партии, и там мы окончательно утвердим дату», — сказал Марат Аманкулов.

Съезд СДПК переносили несколько раз. Предстоящий форум политической организации вызывает интерес, поскольку многие ожидают от ее лидера Алмазбека Атамбаева программных заявлений.

Будучи на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев, у которого заканчивался президентский срок, заявил журналистам, что остается в политике и займется обновлением партии. Он также отметил, что на будущих парламентских выборах возглавит партийный список СДПК. Фарид Ниязов даже покинул пост руководителя аппарата президента, чтобы сосредоточиться на партийной работе.
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