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Власть

У Антикоррупционной службы ГКНБ Кыргызстана новый руководитель

Сагынбек  Исмаилов назначен директором Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности КР. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

аппарата президента КР
Фото аппарата президента КР. Сагынбек Исмаилов
Сагынбек Исмаилов распоряжением главы государства назначен директором АКС в ранге первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Напомним, Дуйшенбек Чоткараев освобожден от должности директора Антикоррупционной службы ГКНБ после того, как 8 февраля на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу АКС ГКНБ.

Сагынбек Исмаилов был заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний, начальником Главного управления уголовного розыска МВД КР, затем заместителем директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ от МВД КР.
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