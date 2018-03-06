Бывшие чиновники не помнят, как принимали соглашение по модернизации ТЭЦ

Бывшие чиновники правительства не помнят, как принимали соглашение по модернизации теплоцентрали Бишкека. Об этом они сообщили сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев спросил, было ли заседание правительства, на котором рассматривали соглашение с Эксимбанком Китая на получение кредита в $386 миллионов.

Экс-министр финансов Ольга Лаврова сказала, что не помнит. «Я точно не выступала на том заседании. Может, было рабочее совещание, а не большое заседание. Или кто-то присутствовал из моих заместителей. Нужно смотреть», — сказала она.

Не смог вспомнить, как принимали решение о получении кредита, и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. «Не помню. Нужно поднимать стенограмму. Мы все люди. Многое помним, многое не помним», — отметил он.

Мыктыбек Абдылдаев пояснил, что необходимо спрашивать экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. «Он должен нам рассказать: он сам его подписал или принималось коллегиальное решение? Спрашивать нужно сверху, а не мучить сотрудников ТЭЦ», — резюмировал депутат.