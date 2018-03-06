03:35
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Власть

Бывшие чиновники не помнят, как принимали соглашение по модернизации ТЭЦ

Бывшие чиновники правительства не помнят, как принимали соглашение по модернизации теплоцентрали Бишкека. Об этом они сообщили сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев спросил, было ли заседание правительства, на котором рассматривали соглашение с Эксимбанком Китая на получение кредита в $386 миллионов.

Экс-министр финансов Ольга Лаврова сказала, что не помнит. «Я точно не выступала на том заседании. Может, было рабочее совещание, а не большое заседание. Или кто-то присутствовал из моих заместителей. Нужно смотреть», — сказала она.

Не смог вспомнить, как принимали решение о получении кредита, и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. «Не помню. Нужно поднимать стенограмму. Мы все люди. Многое помним, многое не помним», — отметил он.

Мыктыбек Абдылдаев пояснил, что необходимо спрашивать экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. «Он должен нам рассказать: он сам его подписал или принималось коллегиальное решение? Спрашивать нужно сверху, а не мучить сотрудников ТЭЦ», — резюмировал депутат.
Ссылка:
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Что хотели расчленять на ТЭЦ Бишкека? Выдержки из ТЭО
Фасады административных зданий ТЭЦ побелили перед визитом президента
Энергетики вспоминают, как выбирали подрядчика для модернизации ТЭЦ
Исхак Масалиев: Модернизация ТЭЦ и авария попахивают коррупцией
Кто игнорирует депутатов? Список чиновников, не пришедших на заседание
Контракт с ТВЕА. Энергетики не могут расшифровать расходы по модернизации ТЭЦ
Минфин был против получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека
Осмонбек Артыкбаев переложил ответственность за модернизацию ТЭЦ на энергетиков
За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал Осмонбек Артыкбаев
За модернизацию ТЭЦ Бишкека Кыргызстан должен заплатить $480 миллионов
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Активисты заявляют о&nbsp;своей поддержке Сооронбая Жээнбекова Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От&nbsp;первого визита до&nbsp;первой интриги Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и&nbsp;припугнул мир Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Бизнес
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International
Новые возможности в&nbsp;роуминге с&nbsp;услугой I&rsquo;m OK&nbsp;от&nbsp;MegaCom Новые возможности в роуминге с услугой I’m OK от MegaCom
&laquo;Эйр Манас&raquo;: Безопасность полетов подтверждена на&nbsp;международном уровне «Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне