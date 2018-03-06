На земле аккуратно расчленять. Депутаты зачитали выдержки из ТЭО по модернизации

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита зачитал выдержки из ТЭО по модернизации ТЭЦ.

«Без переводчика сложно понять, что написано в технико-экономическом обосновании. «На земле аккуратно расчленять» — что это значит? Может, кто-то сможет нам объяснить? Никто не читал это технико-экономическое обоснование. Долг на более чем $400 миллионов. За него придется всем отвечать», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Выдержки из ТЭО рассмешили и самих энергетиков. Они не смогли объяснить, кого собирались расчленять, отметив лишь, что такой получился перевод с китайского языка.

Мыктыбек Абдылдаев отметил, что под ТЭО нет ни одной подписи.