Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке возле здания Верховного суда проходит митинг в поддержку инициатив президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. О своей поддержке новому главе государства заявили гражданские активисты.

По словам главы Института общественного анализа Риты Карасартовой, 8 февраля Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности заявил, что ему хватит политической воли, чтобы бороться с коррупцией.

«Мы вышли на митинг, чтобы поддержать инициативы президента. Мы готовы поддерживать и мониторить, требовать исполнения решений президента. Мы будем требовать, чтобы слова президента претворились в жизнь», — сказала Рита Карасартова.

Рита Карасартова также добавила, что правозащитники составили черный список судей, которых нельзя допускать в Верховный суд.

«Верховный суд — это высшая инстанция. Там ставится последняя точка в разбирательствах. Мы видим, что в числе тех, кто прошел через Совет судей, есть судьи, которые выполняли политический заказ. В этом списке те, кто попирал закон», — отметила Рита Карасартова.

Напомним, на вакансии в ВС КР также претендуют судья Октябрьского райсуда Бишкека Кымбат Архарова и председатель Бишкекского горсуда Ирина Воронцова. Эти судьи выносили решения по резонансным делам, которые многие называют политизированными, в том числе по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева, экс-главы Минюста Аиды Саляновой, журналистов Дины Масловой и Нарына Айыпа.

На акцию протеста сегодня пришли около 50 человек. Участники развернули плакаты «Прокуроры и судьи — крыша для ментов», «Долой коррумпированных судей».