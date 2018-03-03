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Власть

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем государственного флага

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем государственного флага. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«В этот день, 3 марта, впервые высоко в небо взвился наш красный флаг — главный символ государственности, возвестив всему миру независимость Кыргызстана. Флаг — это наша национальная гордость и мечта многих поколений наших предков, которые стремились построить независимое государство. Этот символ порождает в сердце каждого кыргызстанца чувство ответственности, патриотизма, любви к народу и Отчизне, стремление к единству, сплоченности и созидательному труду, — говорится в поздравлении Сооронбая Жээнбекова. — Государственный флаг воодушевляет наш народ на новые свершения, призывает беречь и защищать честь страны».

«Уважаемые кыргызстанцы! Искренне поздравляю вас с Днем государственного флага КР. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов. Кыргызстану — мира, единства и развития! Пусть под мирным небом страны всегда высоко реет государственный флаг, символизируя ее независимость и свободу», — говорится в поздравлении.
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