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Власть

Сапар Исаков предлагает переименовать милицию в полицию

В Кыргызстане предлагают преобразовать милицию в полицию. Об этом премьер-министр Сапар Исаков заявил сегодня на национальной конференции «Собезопасность и политика предупреждения преступности».

По его словам, разница очень существенна. Милиция — это милитаристическая организация, существующая с советских времен. Влияние ее на деятельность общества минимальное. В то время как концептуальная задача полиции — коммуникация и сотрудничество с обществом.

Глава правительства добавил, что дал поручение изучить опыт соседних стран по внедрению полиции.
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