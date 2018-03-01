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Власть

Премьер-министр уволил акима Панфиловского района, как и обещал

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Дамир Кулубаев освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Напомним, премьер-министр Сапар Исакова пообещал уволить акима Панфиловского района Кыргызстана по настоянию депутата Бактыбека Райымкулова.

«В селе было наводнение. Но я не смог дозвониться ни до акима, ни до его заместителя. Зачем нам такие акимы? Министр Боронов (глава МЧС Кубатбек Боронов. — Прим. ИА «24.kg») сам всю ночь ходил с лопатой», — возмутился Бактыбек Райымкулов.

Панфиловский район Дамир Кулубаев возглавлял с лета 2017 года.
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