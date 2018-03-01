В новом соглашении Кыргызстана и ЕС восемь разделов. Переговоры продолжаются

«Проект соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом включает восемь разделов и охватывает все сферы», — заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, сегодня в Бишкеке завершается второй раунд переговоров по соглашению. Документ меняют впервые за 20 лет. Действующее соглашение подписали в 1995 году. Для Кыргызстана новый документ крайне важен, так как позволит поднять сотрудничество КР и ЕС на более высокий уровень и определить долгосрочные перспективы.

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«Переговоры проходят в рамках трех тематических переговорных групп и завершатся сегодня вечером. Первая группа под председательством МИД рассматривает разделы, касающиеся общих целей, вопросов политического диалога и реформ, правосудия и свободы, прав человека и безопасности. Важное направление — разделы, касающиеся вопросов торговли и инвестиций. Они прорабатываются переговорной группой во главе с Министерством экономики. Остальные разделы, касающиеся широкого круга вопросов по экономическому и устойчивому развитию, обсуждаются третьей группой под председательством Министерства финансов. Переговоры проходят конструктивно. С удовлетворением отмечаем общее понимание важности скорейшего завершения разработки нового соглашения с учетом взаимных интересов и международных норм, современных реалий и будущих перспектив», — заключил Нурлан Абдрахманов.