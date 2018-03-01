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Власть

Жанар Акаев рассказал о воровстве в «Манасе». Менеджмент аэропорта опровергает

Депутат Жанар Акаев рассказал сегодня на пленарном заседании, что в аэропорту «Манас» якобы пропадает багаж китайских бизнесменов, вылетающих в Урумчи.

По его словам, ему стыдно за имидж Кыргызстана, потому что пассажиры из числа граждан КНР жалуются, что после досмотра они не находят в своих чемоданах некоторых вещей, пропадают фото- и видеокамеры.

«В Китае воровства нет. Там очень строго наказывают за это, вплоть до пожизненного заключения. Значит, вещи у китайцев пропадают в нашем аэропорту, при досмотре багажа. Я уже поднимал этот вопрос, когда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, и тогда такие проверки прекратились. А сейчас опять началось», — сказал Жанар Акаев.

Представители ОАО «Международный аэропорт «Манас», которые находятся на заседании ЖК, опровергли заявление депутата и заверяют, что по всему периметру залов регистрации и отлета работают видеокамеры, а со своим багажом многие пассажиры сами иногда небрежно обходятся.
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