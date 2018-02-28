От уплаты налогов все время кого-то освобождают, а потом ищут деньги в бюджет

«Мы все время освобождаем от уплаты налогов то одних, то других, а потом ищем деньги в бюджет», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Гульшат Асылбаева.

Депутаты сегодня рассматривали в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс. Изменениями предлагалось продлить срок освобождения от налогов банковского оборудования. Депутат против документа, так как считает, что ввоз POS-терминалов и другого оборудования себя окупает.

«Эти терминалы окупаются, потому что есть комиссия за их использование. Она начинается от 1,8 процента. Человек, конечно, комиссию не платит. Она берется с предприятия, которое установило POS-терминал. Сама процедура получения терминала сложная. Там много препятствий. И не надо все время предпринимателей заставлять что-то ставить. Недавно вот предлагали штрафовать за отсутствие POS-терминалов. Как так можно? Банкам ведь тоже выгодно ставить это оборудование», — возмутилась Гульшат Асылбаева.

«Мы все время кого-то освобождаем от налогов, а потом с Налоговой службы спрашиваем, где поступления в бюджет. Я просила бы, чтобы не поддерживали этот законопроект. Было достаточно времени, чтобы завезти оборудование. Когда в первый раз освобождали от уплаты налогов при ввозе банковского оборудования, председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев говорил, что им установленного времени хватит», — заключила нардеп.