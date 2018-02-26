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Власть

Что скрывает Салайдин Авазов? Депутаты настаивают, чтобы он явился на заседание

Депутаты настаивают, чтобы бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов явился на заседание комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека.

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Экс-министр энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев заявил, что решение по отбору компании для модернизации столичной теплоцентрали принимал бывший руководитель «Электрических станций». Однако Салайдин Авазов игнорирует заседания депутатской комиссии.

«Почему не приходит Авазов? Что ему скрывать? Если он опять не придет, вопрос будет поставлен по-другому», — отметил депутат Улан Примов и попросил первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева обеспечить явку чиновника.

В настоящее время Салайдин Авазов является мэром Джалал-Абада. В 2013 году он возглавлял «Электрические станции».

Осмонбек Артыкбаев отметил, что бывшим руководителям нечего скрывать. «Все предприятия принимали правильные решения, действовали в интересах государства», — сказал он.
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