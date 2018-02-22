19:53
-1
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Власть

Премьер Кыргызстана предложил кабмину сосредоточиться и сгруппироваться

«На 2018 год перед правительством поставили амбициозные, но выполнимые задачи. Прошу всех сосредоточиться и сгруппироваться, чтобы выполнить все запланированное», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, экономический рост по итогам 2017 года превзошел ожидания. Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран ЕАЭС. Республика находится на втором месте среди государств союза по уровню роста экономики. В 2017-м удалось сохранить дефицит бюджета на уровне, близком к целевому ориентиру, несмотря на значительный рост расходов в третьем квартале года и недостаточные поступления доходов.

«Несмотря на положительные итоги 2017 года, перед нами стоят задачи по дальнейшему повышению уровня жизни населения и глубокой интеграции в ЕАЭС. Главной целью политики правительства на 2018-й станет сохранение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности национальной экономики», — отметил Сапар Исаков.

В плане правительства на 2018 год 40 разделов и 396 мероприятий.

«Нам важно все четко отработать в поставленные сроки. Если мы выполним все, что запланировано, будут неплохие показатели. Я призываю к масштабной интенсивной работе», — заключил глава правительства.
Ссылка:
просмотров: 593
Версия для печати
Материалы по теме
Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями
Два года в ЕАЭС. Ветеринарные посты на границе с Казахстаном остаются
Плохо борется с коррупцией. Сапар Исаков решил уволить замглавы Госархстроя
Премьер-министр требует обеспечить приемлемые цены на удобрения и ГСМ
Последнее предупреждение. Сапар Исаков недоволен реализацией программы кабмина
В 2018 году ожидается рост ВВП Кыргызстана на 3,6 процента. Премьер хочет больше
Сапар Исаков еще не решил, кто ответит за аварию на ТЭЦ
Правительство определило дату проведения III Всемирных игр кочевников
Депутаты одобрили отчет правительства о готовности к весенне-полевым работам
Премьер-министр Кыргызстана пообещал уволить акима по настоянию депутата
Популярные новости
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
У&nbsp;арестованного в&nbsp;Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Депутатам в&nbsp;Бишкеке нечем дышать. Специалисты не&nbsp;сразу поняли, о&nbsp;чем речь Депутатам в Бишкеке нечем дышать. Специалисты не сразу поняли, о чем речь
Бизнес
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля