Премьер Кыргызстана предложил кабмину сосредоточиться и сгруппироваться

«На 2018 год перед правительством поставили амбициозные, но выполнимые задачи. Прошу всех сосредоточиться и сгруппироваться, чтобы выполнить все запланированное», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, экономический рост по итогам 2017 года превзошел ожидания. Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран ЕАЭС. Республика находится на втором месте среди государств союза по уровню роста экономики. В 2017-м удалось сохранить дефицит бюджета на уровне, близком к целевому ориентиру, несмотря на значительный рост расходов в третьем квартале года и недостаточные поступления доходов.

«Несмотря на положительные итоги 2017 года, перед нами стоят задачи по дальнейшему повышению уровня жизни населения и глубокой интеграции в ЕАЭС. Главной целью политики правительства на 2018-й станет сохранение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности национальной экономики», — отметил Сапар Исаков.

В плане правительства на 2018 год 40 разделов и 396 мероприятий.

«Нам важно все четко отработать в поставленные сроки. Если мы выполним все, что запланировано, будут неплохие показатели. Я призываю к масштабной интенсивной работе», — заключил глава правительства.