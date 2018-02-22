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Власть

Чиновники в Кыргызстане не дают разрешения на работу иностранцам

Чиновники в Кыргызстане не дают разрешения на работу иностранцам. Вопрос сегодня на заседании парламента подняла депутат Аида Касымалиева.

На 2017 год Государственная миграционная служба выдала 14,2 тысячи разрешений на работу иностранным гражданам.

Новую квоту, по словам нардепа, не установили и неизвестно почему. «Квоту выдают потоками, последний раз это было год назад — 17 февраля 2017 года. У преподавателей, предпринимателей, инвесторов этот срок закончился 17 февраля 2018-го, а новое разрешение не выдано, и иностранным гражданам придется вернуться домой. Хотя они вовремя обратились с заявлением о продлении разрешения. Им теперь грозит штраф 10 тысяч сомов за выход на работу без разрешения. Конечно, это дешевле чем вылететь в другую страну и ожидать продления квоты, однако этот штраф — административное наказание», — сказала Аида Касымалиева.

Но в чем их нарушение, если они вынуждены ждать решения Государственной миграционной службы: выделят ли квоту или нет? Или это новый узаконенный способ получения штрафов в бюджет?

Аида Касымалиева
«Вины иностранных граждан нет, поэтому надо принять меры. Это в наших же интересах, ведь мы столько говорим об инвестклимате», — резюмировала нардеп.
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