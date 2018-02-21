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Власть

Депутатам в Бишкеке нечем дышать. Специалисты не сразу поняли, о чем речь

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании поднял вопрос загрязнения воздуха в Бишкеке. Специалисты не сразу поняли, о чем речь.

«В Бишкеке пахнет дымом. Нормального воздуха нет, дышать нечем. Почему вечером в Бишкеке невозможно дышать?» — обратился он к представителям Кыргызгидромета.

Чиновники не поняли, о чем речь. В итоге на помощь пришел спикер парламента Дастан Джумабеков, повторив вопрос депутата.

Только после этого специалисты ответили, что ситуация усугубилась из-за отмены в стране техосмотра машин.
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