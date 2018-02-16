Закон о выборах мэров городов большинством голосов вступил в силу

Президент подписал поправки в закон о местном самоуправлении. По нему выборы глав городов и айыл окмоту считаются состоявшимися, если на них присутствовало больше половины депутатов.

Напомним, что закон принят Жогорку Кенешем накануне. Он разработан для создания правовых основ уменьшения отрицательных последствий неизбрания руководителей представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

Принятым законом вводится норма, которая уменьшает численное соотношение количества присутствующих депутатов для кворума с «не менее двух третей» от общего числа депутатов местных кенешей на «большинство».

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.