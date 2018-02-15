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Власть

Мэров городов будут избирать местные депутаты большинством голосов

В Кыргызстане мэров городов и глав айыл окмоту будут избирать депутаты местных кенешей простым большинством голосов. Поправки в третьем чтении одобрили сегодня депутаты Жогорку Кенеша.

Госагентство по делам МСУ и межэтнических отношений (ГАМСУМО) предложило исключить из закона норму о том, что выборы органов местной власти считаются состоявшимися, если в них участвовали 2/3 депутатов. Вместо предложили оставить большинство голосов (больше половины).

В ГАМСУМО уверены, что так удастся бороться с негативными последствиями неизбрания глав городов и айыл окмоту. При выборах глав исполнительного органа местного самоуправления отдельные фракции и группы депутатов по политическим соображениям и личным интересам путем бойкотирования могли постоянно не обеспечивать кворум в местных кенешах. В результате выборы срывались. После двух неудачных попыток избрать мэра или главу айыл окмоту кенеши распускали.

За проект закона проголосовали все 106 депутатов, прошедших регистрацию.
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