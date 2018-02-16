Правительство определило дату проведения III Всемирных игр кочевников

Определена дата начала III Всемирных игр кочевников. Церемония их открытия состоится 2 сентября на ипподроме города Чолпон-Аты Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Состязания будут проходить по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около 3 тысяч спортсменов из 80 стран мира. Освещать мероприятия будут около 500 представителей средств массовой информации из 50 стран.

Напомним, премьер-министр Сапар Исаков 15 декабря 2017 года дал официальный старт началу подготовки к организации и проведению III Всемирных игр кочевников.

Он отметил, что кочевая культура и цивилизация является одной из наиболее древних в мире и с каждым годом набирает все большую популярность среди молодого поколения.

По мнению главы правительства, масштабы III Всемирных игр кочевников демонстрируют возрастающий интерес к мероприятию со стороны стран-участниц, а также будут способствовать повышению привлекательности нашей республики и уровня доверия к ней со стороны туристов.