«Умный город». Таинственный инвестор АКА рассказал о проекте

Новость о начале долгожданной реализации проекта «Умный город» в Кыргызстане вызвала много вопросов. Общественность смутил соинвестор, выбранный китайскими компаниями Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management.

Очень непонятные манипуляции

ОсОО «Ака минералз энд майнинг», указанное чиновниками в качестве партнера проекта, быстро переоформило документы.

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Согласно базе данных Министерства юстиции, учредителем ОсОО «Ака минералз энд майнинг» является ОсОО «AKA Petroleum». Последнее учреждено 14 апреля 2014 года и находится в Мюнхене (Германия). Ее основная деятельность: подготовительные работы и добыча полезных ископаемых, в частности, природного газа и нефти; получение, сохранение, применение капиталовложений всех видов и распоряжение ими.

AKA Petroleum входит в группу компаний AKA Group, занимающихся инвестициями и разработками в области международной недвижимости и гостиничных проектов в Дубае, Германии, Великобритании, Китае и Центральной Азии.

Как подчеркивали в правительстве, компания не получает от проекта финансовых выгод. Она вкладывает собственные $9 миллионов.

Общий объем инвестиций в рамках проекта «Умный город» составит $60 миллионов.

Состав учредителей «Ака минералз энд майнинг» изменили 7 января 2018 года. Эта компания также сменила название на «АКА Инвест». Ее учредителями являются Касым Муратович Курбанов и AKA Petroleum.

Фото пресс-службы правительства. Доверенное лицо владельца холдинга АКА Кудрат Нурмамет на церемонии подписания инвестиционного соглашения, 11 января 2018 г. Крайний справа.

ИА «24.kg» после долгих поисков все же нашло человека, чья подпись стоит под инвестиционным соглашением по проекту «Умный город». Господин Кудрат Нурмамет ответил на наши вопросы.

Таинственный инвестор остается таинственным

— Господин Нурмамет, отчего такая секретность вокруг соинвестора крупного для Кыргызстана проекта? Это вызывает у общественности подозрение в том, что компании есть что скрывать. Действительно ли под инвестиционным соглашением стоит именно ваша подпись? Если да, то в каком качестве вы его подписывали?

— Я подписывал соглашение как доверенное лицо владельца холдинга. У меня есть генеральная доверенность на то, чтобы представлять нашу компанию в Кыргызстане. В соглашение вошла наша дочерняя фирма в Кыргызстане «АКА минералз энд майнинг», которая затем переименовалась в «АКА Инвест».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о холдинге и его основателе. Что значит «АКА»?

— Название нашего холдинга состоит из инициалов его владельца. Он живет в Германии. Холдинг АКА начинал бизнес с экспортно-импортных операций. Затем мы вышли на другие сферы деятельности, включая строительство, торговлю недвижимостью, нефтехимию...

Наша политика состоит в том, что под каждое конкретное направление мы регистрируем отдельную фирму. Сейчас в холдинге АКА около 20 компаний. Кудрат Нурмамет

В Кыргызстане у нас два проекта по добыче сурьмы. Мы победили в аукционе, который пока считается самым успешным в истории вашего Агентства по геологии: там цена на объект доросла до $4,5 миллиона, которые мы в срок выплатили в бюджет Кыргызстана.

— Почему вы не называете имя владельца холдинга АКА?

— Это его просьба. Он считает важным не это, а достойную реализацию нужного для Кыргызстана проекта.

О внутренней кухне холдинга АКА

— В местной прессе много писали, что капитал вашей головной фирмы составляет всего 25 тысяч евро...

— Уставной капитал — один для всех компаний одной формы собственности, и он составляет минимум, который должна иметь компания для регистрации в Германии.

К размеру ее активов это не имеет отношения. Я бы сейчас весьма приблизительно оценил наши активы в полмиллиарда евро минимум.

— Холдинг АКА намерен инвестировать в «Умный город» $9 миллионов. В чем коммерческая выгода?

— Нет там коммерческого интереса. «АКА Инвест» вложит эту сумму, а потом, когда проект начнет окупаться, компания будет в течение пяти лет ежемесячно получать средства обратно, без процентов. Мы передаем крупную сумму фактически в пользование Кыргызстану, без начисления процентов. Я не вполне понимаю, почему вокруг нас возник ажиотаж.

— Потому что, к сожалению, Кыргызстан имеет горький опыт взаимоотношений с недобросовестными партнерами. Поэтому вопрос, в чем причина такой щедрости, вполне объясним.

— Должен отметить, что уже работаем на рынке Кыргызстана и знаем внутреннюю ситуацию неплохо. Нас, например, беспокоит ситуация, которая складывается на дорогах страны.

Я скажу больше: наши сотрудники уже попали здесь в серьезное ДТП. То есть мы сами пережили трагедию.

Что касается «Умного города», то когда другой соинвестор — Beijing China Veterns Lingxin Capital Management попросил нас помочь и войти в проект, мы согласились.

Китайский опыт — хороший опыт?

— То есть у вас большой опыт работы с китайцами?

— Серьезная часть нашего бизнеса связана с КНР. Да, нам небезразлична наша репутация в Китае.

В принципе, мы видим перспективы и на кыргызстанском рынке, хотели бы тут работать. Уже в нынешнем году планируем начать добычу сурьмы. Есть другие возможности, в том числе в строительстве. Хотя и риски мы видим достаточно большие.

А теперь о MegaCom

— В СМИ писали, что вы хотели бы участвовать в очередном конкурсе на приобретение сотового оператора MegaCom.

— Это непростой вопрос. Скажу так: мы изучаем подобную возможность. Рынок телекоммуникаций, Интернета — это перспективные проекты. Мы могли бы подтянуть в качестве соинвестора одного из крупнейших в Западной Европе операторов связи.

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Но, по нашим оценкам, после приобретения компании MegaCom у инвестора могут возникнуть судебные иски более чем на $200 миллионов. Еще $200 миллионов, предположим, придется заплатить государству. Плюс нужны огромные средства на модернизацию устаревшего оборудования...

В такой ситуации не проще ли построить новую компанию — как говорится, с чистого листа, с нуля? Наш холдинг АКА должен оценить риски, прежде чем принимать какие-то решения.

Поверим на слово

— Вы можете честно сказать, с кем из кыргызских политиков ваша компания АКА как-то связана, кто лоббирует ваши интересы?

— Нет, такой связи не существует и никогда не было.

— Расскажите подробнее о проектах, которые успешно реализовал АКА.

— Нам нечего скрывать. Совсем скоро заработает новый корпоративный сайт, на котором мы выложим подробную информацию обо всех реализованных проектах: от газопровода Алматы — Капчагай до только что завершенного нами строительства здания в Аугсбурге в Германии. Вы сами все сможете увидеть и оценить.

— Признаться, от интервью нет ощущения полноты полученной информации...

— Мы не видим необходимости отчитываться перед кем-либо, кроме государственных органов Кыргызстана. Но если общественности интересно прошлое нашего холдинга, пусть ознакомится с ним на нашем сайте и дальше судит о нас по конкретным делам и результатам.