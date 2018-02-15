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Власть

Сапара Исакова просят купить квартиру актрисе театра и кино Назире Мамбетовой

Депутаты просят премьер-министра Сапара Исакова купить квартиру для народной артистки Кыргызстана Назиры Мамбетовой. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Ирина Карамушкина.

Она рассказала, что накануне побывала на праздновании юбилея актрисы. И услышала недовольство избирателей по поводу отношения государства к культуре. выяснилось, что заслуженная артистка Киргизской ССР живет в плохих условиях в доме, который ей не принадлежит.

«Я обращаюсь к премьер-министру с просьбой найти возможность и подарить Назире Мамбетовой квартиру. Нужно обратить внимание на условия, в которых живут деятели культуры. Государство должно их поддерживать. Чаще всего из-за своей скромности и интеллигентности они никогда не будут обивать пороги и просить помощи у чиновников», — высказалась Ирина Карамушкина.

Назира Мамбетова — заслуженная артистка Киргизской ССР. 2 декабря 2017 года ей исполнилось 70 лет.

Снималась в фильмах «Я — Тянь-Шань» (1972), «Земля Санникова» (1973), «Белый пароход» (1975), «Ранние журавли» (1979), «Дела земные» (1984), «Дилетант» (1987) и других.

Окончила актерский факультет ГИТИСа (1972).

В 1972-1980 — актриса Ошского драматического театра.
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