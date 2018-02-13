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Власть

Репетитор для министра. Артему Новикову ищут преподавателя по кыргызскому языку

Министерство экономики Кыргызстана объявило тендер на обучение сотрудников государственному языку. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, что 100 сотрудников министерства пройдут групповое обучение на базе учебного центра Госкомиссии по языку. Антимонопольным органом утверждена ежемесячная оплата в 960 сомов. Курс составляет 3 месяца.

Всего на обучение сотрудников Министерства экономики предусмотрено 324 тысячи сомов.

На обучение самого министра потратят 36 тысяч сомов. Ежемесячная оплата составит 12 тысяч сомов. Обучать Артема Новикова будет преподаватель, которая ранее занималась с премьер-министром Игорем Чудиновым, вице-премьером Олегом Панкратовым.

«У министра сложный ненормированный график. Преподаватель должна быть готова к этому. С понедельника надеемся начать обучение», — пояснили в министерстве.
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