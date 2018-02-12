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Власть

Президент выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета в Московской области.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате трагического крушения самолета в Московской области. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме соболезнования главы государства.

Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Как сообщают российские СМИ, самолет Ан-148 упал в районе деревни Аргуново. На борту упавшего самолета был 71 человек.
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