Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Сооронбай Жээнбеков раскритиковал Генеральную прокуратуру.

«Генеральная прокуратура — это национальный координатор борьбы с коррупцией, однако она неэффективно выполняет свои обязательства», — заявил президент.

Фото пресс-службы президента. Заседание Совета безопасности, 8 февраля 2018 г.

По данным главы государства, в сфере предупреждения коррупции до сих пор нет взаимодействия между профильными структурами.

«Ведь очевидны внутренние противоречия и защита не государственных, а только ведомственных интересов. Вы проводите много незаконных и необоснованных проверок. Ко мне поступают жалобы от руководителей исполнительной власти о дублирующих проверках со стороны контролирующих органов. Прекращать такие и надзирать за законностью должна прокуратура. Но этого не происходит. Наоборот, прокуратура сама инициирует много проверок», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что обвинительные приговоры вынесены только по 1,6 процента проверок.