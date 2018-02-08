Президент обещает бороться с коррупцией, невзирая на должности и статусы

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Я расцениваю коррупцию как проблему, угрожающую нашей национальной безопасности. Сооронбай Жээнбеков

Он пообещал, что борьба с коррупцией будет под постоянным вниманием Совета безопасности.

Как отметил президент страны, среди сотрудников ведомств, призванных бороться с коррупцией, есть нечистоплотные чиновники.

«Я объездил весь Кыргызстан, встречался с населением почти всех регионов. Люди требуют решительно бороться с коррупцией и очистить госорганы от коррупционеров», — сказал президент.