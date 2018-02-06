Депутат выступает за ежегодное повышение тарифов на проезд в Бишкеке

Депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов выступает за ежегодное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Нардеп ожидает, что инициатива не понравится горожанам. «Это непопулярная мера. Но все мы ездим в маршрутках. Тариф за проезд поднимался очень давно, с того времени ГСМ подорожали, запчасти в цене поднялись. Технически надо содержать транспорт, поэтому хотим мы или нет, тарифы обязательно надо поднимать», — сказал Сайдахмат Исмаилов.

«Я как представитель профильной комиссии БГК по ЖКХ побывал и в России, и в Узбекистане, и в Казахстане. У нас в Бишкеке самый низкий тариф по СНГ за перевозки. Сейчас общественный транспорт просто выживает в надежде на то, что тарифы будут повышаться в скором времени», — добавил он.

Отрасль не может быть вечно дотируемой и работать в убыток. Если мы не поднимем тарифы на перевозки, то просто угробим весь автопарк. Я согласен, надо повышать стоимость постепенно, не сразу на 50 процентов, а возможно, по 20 процентов, на 1-2 сома, но ежегодно. Сайдахмат Исмаилов

«Вокруг конкурса на распределение маршрутов сейчас очень много информации, приходят компании, узнают тарифы, разворачиваются и уходят: невыгодно. Если будет реальная цена, то придут компании с хорошим транспортом», — уверен депутат.

В сентябре 2017-го мэр столицы Албек Ибраимов заявил о планах повысить цену за проезд в муниципальном транспорте на 50 процентов — с 8 сомов до 12, поскольку стоимость проезда не соответствует себестоимости. Однако горожане раскритиковали инициативу, и после этого чиновники не возвращались к вопросу.

Мэрия Бишкека ежегодно дотирует муниципальный транспорт примерно на 230 миллионов сомов.