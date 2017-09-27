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Общество

В Бишкеке планируют повысить цену за проезд в муниципальном транспорте

В Бишкеке планируют повысить цену за проезд в муниципальном транспорте на 50 процентов — с 8 сомов до 12. Об этом сообщил сегодня на презентации программы социально-экономического развития столицы мэр Албек Ибраимов.

«Но это не значит, что завтра же мы повысим стоимость проезда. Вынесем этот вопрос на сессию городского кенеша до конца года, будем обсуждать. Никто не знает, поддержат депутаты нас или нет», — сказал ИА «24.kg» вице-мэр Геннадий Милицкий.

«Мы эту тему давно обсуждаем. Приглашаем частных инвесторов, чтобы они заходили на рынок с автобусами большой и средней вместимости. Первый инвестор сейчас обслуживает маршрут № 35. Это один из лучших маршрутов города, плюс им предоставили льготы. Но они уже жалуются, что с тарифом 8 сомов нерентабельны», — отметил вице-мэр.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте сегодня не соответствует себестоимости. Новый тариф обсуждается. Возможно, будет 12 сомов, а может, будет достаточно десяти.

Геннадий Милицкий
«Сейчас еще проведем исследование себестоимости проезда на микроавтобусах. Перед Управлением городского транспорта ставится такая задача. При этом остаются льготы для граждан пяти категорий (в том числе пенсионеров по возрасту, инвалидов с детства, инвалидов первой, второй и третьей групп, почтальонов). Милиционеры, кстати, тоже ездят бесплатно. Органы МВД должны компенсировать эти затраты, но не делают этого», — добавил вице-мэр.

Отметим, мэрия Бишкека ежегодно дотирует муниципальный транспорт примерно на 230 миллионов сомов. «Если мэрия будет и дальше дотировать, значит, будем ездить на этом же тарифе», — отметил Геннадий Милицкий.

Проезд в автобусах и троллейбусах сегодня стоит 8 сомов, в маршрутках днем — 10, а после 21.00 — 12 сомов.
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