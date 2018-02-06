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Власть

Депутат не видит необходимости повышать тарифы на холодную воду в Бишкеке

Депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов не видит необходимости повышать тарифы на холодную воду. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Отметим, что в СМИ со ссылкой на представителей Бишкекводоканала появилась информация о росте тарифов на воду.

Сегодня стоимость одного кубометра питьевой воды для населения сегодня составляет 5,38 сома. Последний раз тарифы повышали в июле 2015-го.

«Все имеет свою цену, за газ, к примеру, сколько человек потратил по счетчику, за столько и заплати, также и с электричеством. А что касается холодной воды, у нас немного неправильно дело обстоит, — сказал депутат. — К примеру, в доме прописано два человека, а по факту проживает десять. Во дворе стоит бассейн, устроен фонтан, а платят не по счетчику, а за каждого проживающего. Потерь очень много».

Пока мы не поставим приборы учета, вода будет уходить в песок. Поэтому сейчас нет никакой необходимости поднимать тарифы на воду, тем более только недавно повышали. Для начала необходимо прекратить потери.

Сайдахмат Исмаилов
«В Бишкеке стопроцентно у всех должны стоять счетчики. Вот тогда мы можем говорить о дальнейшем развитии сектора, и Бишкекводоканал станет выгодным в плане финансов предприятием», — считает нардеп.
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